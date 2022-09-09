В Дептрансе высказались о сроках создания двухэтажных поездов для МЦК

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Точно сказать о дате создания двухэтажных поездов для МЦК можно будет только в середине 2023 года, пока что проект находится на стадии разработки. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

"Поезд (двухэтажный. – Прим. ред.), я уверен, рано или поздно появится. <...> Мы сейчас находимся только на стадии разработки. В середине следующего года возможно будет детально сказать о том, когда эти поезда могут быть созданы, какая их стоимость, какая эффективность их использования", – сказал он.

По его словам, нынешних поездов, курсирующих по МЦК, пока что хватает для обслуживания пассажиров.

О том, что на МЦК могут появиться двухэтажные поезда, стало известно в конце июня этого года. Предполагается, что такой подвижной состав будет на 100% отечественным продуктом и разработкой. При его создании планируется учесть положительный опыт использования таких поездов, как "Иволга" и "Москва 2020".

