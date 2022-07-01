Больше 200 вагонов метро "Номерной" и "Русич" отремонтируют в 2022 году – Ликсутов

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Почти 230 вагонов метро типа "Номерной" и "Русич" планируется отремонтировать в текущем году. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

"Поезда должны проходить обязательное обслуживание и ремонт по истечении определенного пробега. За этот год мы проведем ремонт 201 вагона и капитально отремонтируем еще 27", – сказал он.

По его словам, в рамках работ специалисты обновят оборудование вагонов, в том числе пульт управления, а также улучшат отделку салонов: внутри заменят сидения, обшивку стен, покрытие пола, плафоны и лампы.

Ликсутов также напомнил, что обслуживание поездов подземки проходит в депо и вагоноремонтном комплексе "Выхино", а с недавних пор ремонтная площадка заработала на базе электродепо "Братеево".

Ранее сообщалось, что МЦК могут запустить двухэтажные поезда, полностью разработанные отечественными производителями. В вагонах планируется учесть предыдущий положительный опыт, в частности обустройство более широких дверных проемов, как на поездах "Москва 2020".

