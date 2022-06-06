Тематический поезд к 350-летию со дня рождения Петра I запустили в метро Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Тематический поезд к 350-летию со дня рождения Петра I "Русич" запустили на Арбатско-Покровской линии столичного метро. Он будет курсировать в течение шести месяцев.

Как уточнил заммэра Москвы Максим Ликсутов, в подземке уже ходят 14 тематических поездов, в которых пассажиры могут увидеть редкие портреты императора и узнать интересные факты биографии. Материалы были подготовлены совместно с Российским военно-историческим обществом.

"Мэр Москвы Сергей Собянин поручил развивать транспорт как сервис, чтобы пассажиры могли не только быстро перемещаться по городу, чтобы их поездки были комфортными и интересными", – добавил Ликсутов, слова которого приводятся в телеграм-канале Дептранса.

Ранее сообщалось, что фестиваль исторической реконструкции "Времена и эпохи" состоится в столице 9–13 июня. Окунуться в эпоху Петра I, узнать, как обучались потешные полки, и побывать в навигацкой школе можно будет на Пушкинской площади.