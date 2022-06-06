Фестиваль "Времена и эпохи" пройдет в Москве с 9 по 13 июня

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Фестиваль исторической реконструкции "Времена и эпохи" состоится в столице 9–13 июня. В нем примут участие более тысячи реконструкторов, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"На 61 площадке по всему городу будут представлены самые яркие победы и достижения, которыми гордится наша страна. В центре разместят 24 площадки. Увлекательные программы пройдут на 19 традиционных фестивальных площадках и в 18 парках столицы", – говорится в сообщении.

Так, на Покровском бульваре воссоздадут эпоху князя Александра Невского, гости посетят солеварню и оружейную мастерскую, двор инженеров, походную кухню, увидят выступления жонглеров и рыцарский турнир. А на Страстном бульваре расскажут об освобождении Москвы от польской интервенции.

Узнать, как обучались потешные полки и побывать в навигацкой школе можно будет на Пушкинской площади, окунувшись в эпоху Петра I. Также на Тверском бульваре расскажут о войне 1812 года, покажут лагеря русской и французской армий, бивак старой гвардии, артиллерийское депо.

Помимо этого, на Никитском бульваре представят самые яркие страницы первой обороны Севастополя 1854–1855 годов. На Чистопрудном бульваре появятся танк и броневик времен Первой мировой войны. А о героической битве за Москву расскажут на Гоголевском бульваре.

На традиционных площадках воссоздадут времена походов Владимира Красно Солнышко и Афанасия Никитина, а в парках расскажут о первопроходцах, подвигах воздушно-десантных войск во время Великой Отечественной войны, а также работе милиции в годы СССР.

3 мая в столице стартовал книжный фестиваль "Красная площадь". На открытии присутствовали советник главы РФ по культуре Владимир Толстой и председатель АСПИР Сергей Шаргунов. В рамках открытия также прошел концерт Академического большого концертного оркестра имени Силантьева.

