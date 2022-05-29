Более 40 тыс человек посетили столичные площадки акции "Библионочь"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 40 000 человек посетили столичные площадки Всероссийской акции "Библионочь". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра города Наталья Сергунина рассказала, что онлайн-трансляцию мероприятий посмотрели 250 000 раз.

"В библиотеках, музеях, театрах, школах искусств провели мастер-классы, лекции, экскурсии, встречи с писателями и артистами", – напомнила Сергунина.

В общей сложности около 220 учреждений провели более 750 мероприятий. Для детей в рамках акции прошла отдельная программа "Библиосумерки", на которой рассказали о традиции народов России, почитали популярных авторов и показали спектакли.

Одними из самых посещаемых стали библиотека имени Н.А. Некрасова, библиотека № 147 имени С.С. Орлова, библиотека № 197 имени А.А. Ахматовой, детская библиотека имени А.П. Гайдара и библиотека-медиацентр № 67.

Кроме того, уникальное библиотечное пространство открылось на 89-м этаже башни "Федерация" в деловом центре "Москва-сити". Там можно оформить единый читательский билет и взять книги.

Ранее сообщалось, что фестиваль "Лето красного цвета" пройдет в ландшафтном парке "Острова мечты" со среды, 1 июня. Гостям парка предложат образовательные лекции и мастер-классы на свежем воздухе. В программе доступны лекции по истории живописи, погружение в историю кино, занятия по английскому языку и театральные мастер-классы.

