Большой фестиваль школ искусств состоится 1 июня в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Большой фестиваль школ искусств состоится в Москве в День защиты детей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента культуры.
На мероприятии выступят коллективы московских учебных заведений, а также лауреаты международных и всероссийских конкурсов.
"Центральной площадкой фестиваля станет главная сцена "Зарядья". Вместе с юными талантами из московских школ искусств выступят именитые артисты – танцоры и музыканты. Помимо концертной программы, гостей ждут творческие занятия", – рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Главная сцена будет работать с 11:00 до 21:00. На ней запланированы выступления таких коллективов, как биг-бенд Академии джаза под управлением Павла Овчинникова, камерный оркестр Московского государственного колледжа музыкального исполнительства (МГКМИ) имени Шопена и русский народный оркестр колледжа Московского государственного института музыки (МГИМ) имени Шнитке.
Кроме того, состоятся выступления музыкантов-инструменталистов, оперных исполнителей и вокалистов, а также музыкальных оркестров.
Помимо сцены парка "Зарядье", откроются площадки на большом лугу, где расположена одна из видовых площадок парка с панорамой Кремля, и возле медиацентра. Также запустят фольклорную программу на площади перед "Заповедным посольством". Концерты и мастер-классы будут идти с 10:00 до 21:00.
Ранее стало известно, что в период с 3 по 6 июня в Москве пройдет VIII книжный фестиваль "Красная площадь". В нынешнем году он состоится в онлайн- и в офлайн-форматах.
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