XII фестиваль "Органные вечера в Кусково" откроется 28 мая

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей

Традиционный летний фестиваль "Органные вечера в Кусково" откроют 28 мая художественный руководитель форума, органистка Елена Привалова и барочная капелла "Золотой век". Они представят русскую программу из произведений Александра Гедике, Христофора Кушнарева и Сергея Танеева.

Всего в рамках смотра пройдет 24 концерта. На протяжении лета и двух декад сентября слушателей ждут встречи с яркими органистами из разных городов России, многие из которых выступят на фестивале впервые.

"Органные вечера в Кусково" на протяжении многих лет удерживает статус одного из центральных музыкальных событий московского лета, знакомя посетителей усадебного дворца с шедеврами русской и зарубежной классики, а также предлагая оригинальные программы на стыке разных жанров и стилей.

По словам Приваловой, гостей XII фестиваля ждет встреча со "звездной командой маститых мэтров". В их числе – Алексей Шмитов, Александр Князев, Евгения Лисицина, Алексей Шевченко, Игорь Гольденберг, Александр Удальцов и другие.

Главной особенностью станет появление в афише новых имен – представителей ведущих российских органных школ. "В прошлые годы мы больше ориентировались на игру ансамблей, но на этот раз будет больше сольных концертов – нам хотелось, чтобы музыканты, которые пока еще неизвестны постоянной публике "Органных вечеров в Кусково", имели возможность в полной мере продемонстрировать свое искусство и мастерство", – отметила художественный руководитель.

Подробная программа и билеты доступны по ссылке.