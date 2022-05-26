XII фестиваль "Органные вечера в Кусково" откроется 28 мая

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей
Традиционный летний фестиваль "Органные вечера в Кусково" откроют 28 мая художественный руководитель форума, органистка Елена Привалова и барочная капелла "Золотой век". Они представят русскую программу из произведений Александра Гедике, Христофора Кушнарева и Сергея Танеева.
Всего в рамках смотра пройдет 24 концерта. На протяжении лета и двух декад сентября слушателей ждут встречи с яркими органистами из разных городов России, многие из которых выступят на фестивале впервые.
По словам Приваловой, гостей XII фестиваля ждет встреча со "звездной командой маститых мэтров". В их числе – Алексей Шмитов, Александр Князев, Евгения Лисицина, Алексей Шевченко, Игорь Гольденберг, Александр Удальцов и другие.
Главной особенностью станет появление в афише новых имен – представителей ведущих российских органных школ. "В прошлые годы мы больше ориентировались на игру ансамблей, но на этот раз будет больше сольных концертов – нам хотелось, чтобы музыканты, которые пока еще неизвестны постоянной публике "Органных вечеров в Кусково", имели возможность в полной мере продемонстрировать свое искусство и мастерство", – отметила художественный руководитель.
Подробная программа и билеты доступны по ссылке.
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