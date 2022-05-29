Фестиваль "Лето яркого цвета" пройдет в ландшафтном парке "Острова мечты"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Фестиваль "Лето красного цвета" пройдет в ландшафтном парке "Острова мечты" со среды, 1 июня. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Гостям парка предложат образовательные лекции и мастер-классы на свежем воздухе. В программе доступны лекции по истории живописи, погружение в историю кино, занятия по английскому языку и театральные мастер-классы.

Также на фестивале подготовлены спортивные мероприятия. Для свободного посещения будут открыты тренировки по йоге, растяжке и бегу с профессиональными инструкторами и тренерами. Помимо этого, планируются танцевальные интенсивы с педагогами-хореографами.

Вход на мероприятия фестиваля "Лето красного цвета" свободный, но потребуется предварительная регистрация. На официальном сайте проекта размещено расписание.

Накануне стало известно, что 1 июня в Москве состоится фестиваль школ искусств, приуроченный ко Дню защиты детей. Центральной его площадкой станет главная сцена парка "Зарядье".