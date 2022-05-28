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10:20

Кулинарные мастер-классы пройдут в рамках фестиваля "Рыбная неделя в Москве"

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жителей столицы пригласили на кулинарные мастер-классы в рамках фестиваля "Рыбная неделя в Москве". Так, 29 мая в 17:00 на площади Революции всех желающих научат готовить коктал, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Шеф-повар Анатолий Деренчук отметил, что это традиционное угощение из рыбы, которое знают и любят народы, живущие на Востоке и в Азии.

"Наш коктал – это не просто вкусно и сытно, это живая история, которая расскажет о кулинарии, традициях, обычаях и образе жизни разных народов", – пояснил Деренчук.

Посетителям мастер-класса расскажут, как сделать так, чтобы рыба всегда была сочной, и что поможет сохранить ее полезные свойства.

Также в этот день пройдет еще один кулинарный мастер-класс. Телеведущая Виктория Разницина, мама четверых детей, подготовила рецепт рыбного блюда, которое поможет ввести в рацион детей рыбу и морепродукты. Мероприятие будет проходить в 13:00 на Тверской площади.

"После долгих поисков, проб и ошибок я нашла идеальный рецепт, который нравится всей семье. Именно им я хочу поделиться на мастер-классе", – рассказала Разницина.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что на 23 площадках фестиваля можно будет купить десятки видов промысловых рыб и других морепродуктов, по которым можно изучать географию России и зарубежных стран.

Мэр уточнил, что между Манежной площадью и площадью Революции будет работать рыбный рынок общей площадью 700 квадратных метров, где москвичам будет предложен широкий выбор охлажденной, замороженной, копченой и вяленой рыбы, а также живые мидии и устрицы. Кроме того, в ряде торговых точек проведут акции по продаже рыбной продукции, в ресторанах будет предложено тематическое меню.

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