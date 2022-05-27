Собянин пригласил москвичей на фестиваль "Рыбная неделя"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин пригласил жителей столицы на гастрономический фестиваль "Рыбная неделя", который пройдет с 27 мая по 5 июня.

"На 23 площадках – в центре города и жилых районах – можно будет купить десятки видов промысловых рыб и других морепродуктов, по которым можно изучать географию России и зарубежных стран", – написал он в своем блоге.

Мэр Москвы уточнил, что между Манежной площадью и площадью Революции будет работать рыбный рынок общей площадью 700 квадратных метров, где москвичам будет предложен широкий выбор охлажденной, замороженной, копченой и вяленой рыбы, живые мидии, устрицы.

Кроме того, в ряде торговых точек будут проведены акции по продаже рыбной продукции, в ресторанах будет предложено тематическое меню.

В рамках фестиваля состоятся различные творческие и кулинарные мастер-классы, выступления музыкантов. Показательные выступления и мастер-классы по гребле на лодках класса "Дракон" организованы на Гольяновскому пруду, а на Москве-реке пройдет заплыв на сапбордах.

Ранее сообщалось, что шестой гастрономический фестиваль "Рыбная неделя в Москве" пройдет с 27 мая по 5 июня. В городе откроются 23 площадки.

Площадки расположатся на Рыбном рынке на переходе от площади Революции к Манежной площади.

