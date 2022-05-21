Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин

Шестой гастрономический фестиваль "Рыбная неделя в Москве" пройдет с 27 мая по 5 июня. В городе откроются 23 площадки, сообщили в оргкомитете "Московские сезоны".

Площадки расположатся на Рыбном рынке на переходе от площади Революции к Манежной площади.

"Специальное меню в дни фестиваля предложат более 500 столичных ресторанов. Фестиваль поддерживают более 3 000 магазинов и более 60 столичных рынков и ярмарок", – рассказал руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Для фестиваля из Астрахани и Дальнего Востока привезут белого и постного судака, карпа, толстолобика, щуку, гребешки, крабов и креветок, а также палтуса и форель из Мурманска и Карелии.

Помимо этого, гости смогут попробовать треску с мини-овощами и апельсиновым соусом, карпаччо из слабосоленого лосося с лимонными сливками или соте из морепродуктов на углях, понаблюдать зы выступлениями музыкантов и принять участие в мастер-классах.

Любой желающий в рамках "Рыбной недели" также сможет принять участие в заплыве на SUP-бордах. Для участия необходимо зарегистрироваться и заполнить анкету с личными данными. Также нужно иметь собственный SUP-борд и спасательный жилет.

