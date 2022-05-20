Фестиваль "Рыбная неделя в Москве" проведет заплыв на SUP-бордах

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Любой желающий сможет принять участие в заплыве на SUP-бордах, который пройдет в рамках фестиваля "Рыбная неделя в Москве". Об этом сообщила пресс-служба "Московских сезонов".
Для участия необходимо зарегистрироваться и заполнить анкету с личными данными. Также нужно иметь собственный SUP-борд и спасательный жилет. Кроме того, необходимо получить и предоставить справку от терапевта, схожую со справкой для участия в марафоне.
Мероприятии бесплатное, ограничения по возрасту отсутствуют, однако для несовершеннолетних участников необходимо согласие и присутствие на заплыве родителей.
Начало заплыва состоится в 12:00 28 мая. Сбор участников осуществляется за два часа до старта.
Зарегистрированные участники поплывут с площадки пляжа в районе Строгино по Большому Строгинскому затону, после чего по Москве-реке доплывут до Живописного моста, развернутся и завершат заплыв в точке старта.
"Все участники должны помнить о том, что на одном SUP-борде может плыть только один человек. Единственным исключением может быть катание родителей с несовершеннолетними детьми", – добавили в Оргкомитете SUP-регаты.
Ранее Сергей Собянин заявил, что до конца 2022 года в Москве запланировано проведение ряда фестивалей. Подобные тематические мероприятия он назвал элементом городского стиля. Площадки открывают по всей столице. Градоначальник добавил, что на фестивалях горожане смотрят театральные представления и концерты, участвуют в мастер-классах, общаются и посещают точки питания.
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