10:01
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Сергей Собянин подвел итоги фестивалей "Пасхальный дар" и "Московская весна", которые прошли в столице.
Мэр отметил, что эти фестивали подарили радость праздника москвичам и гостям города.
"Концерты и мастер-классы, благотворительные программы и занятия на пленэрах привлекли сотни тысяч людей", – написал Собянин в своем блоге.
По его словам, посетители фестиваля "Пасхальный дар" исполнили более 200 желаний детей из малоимущих семей, а также инвалидов и пожилых одиноких москвичей. А в рамках проекта "Четвероногий друг" новый дом обрели две кошки и два щенка. Для питомцев приютов было собрано 588 килограммов корма.
Также на фестивальных площадках прошли различные мастер-классы. Для юных посетителей было организовано свыше 510 занятий на пленэре. Большой популярностью пользовались классы ботаники.
Кроме того, для горожан прошли театрализованные представления и концерты под открытым небом, в которых принимали участие и лауреаты международного конкурса "Московская весна A Capella".
Градоначальник отметил, что летом в городе запланировано проведение обширной фестивальной программы.
"27 мая стартует фестиваль "Рыбная неделя в Москве". "Московские сезоны" вновь ждут своих гостей на фестивальных площадках в центре города и жилых районах", – подчеркнул он.
Ранее Собянин заявил, что до конца 2022 года в Москве запланировано проведение ряда фестивалей. Подобные тематические мероприятия он назвал элементом городского стиля, причем площадки открывают по всей столице. Градоначальник добавил, что на фестивалях горожане смотрят театральные представления и концерты, участвуют в мастер-классах, общаются и посещают точки питания.
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