В столице закончился фестиваль "Московская весна"

В столице закончился главный майский фестиваль "Московская весна". Об этом сообщил Сергей Собянин у себя в телеграмм-канале. Фестиваль объединил сразу два праздника: 1 Мая и День Победы. Все желающие могли написать письмо или сделать поздравительную открытку ветеранам, узнать секреты полевой кухни. В программе были концерты, спектакли, творческие и кулинарные мастер-классы.

"Московская весна" проходила в том числе в парке "Отрадное". Как отметил Сергей Собянин, пять лет назад там был обычный районный сквер, а сейчас – благоустроенная зона отдыха, куда приезжают гулять со всего города. Окунуться в атмосферу фестиваля можно было на центральных площадках и рядом с домом. Всего в городе работала 21 точка. Плюс специально ко Дню Победы открыли еще 12, в том числе в парках.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.