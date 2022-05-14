В столице закончился фестиваль "Московская весна"

13:15
В столице закончился главный майский фестиваль "Московская весна". Об этом сообщил Сергей Собянин у себя в телеграмм-канале. Фестиваль объединил сразу два праздника: 1 Мая и День Победы. Все желающие могли написать письмо или сделать поздравительную открытку ветеранам, узнать секреты полевой кухни. В программе были концерты, спектакли, творческие и кулинарные мастер-классы.
"Московская весна" проходила в том числе в парке "Отрадное". Как отметил Сергей Собянин, пять лет назад там был обычный районный сквер, а сейчас – благоустроенная зона отдыха, куда приезжают гулять со всего города. Окунуться в атмосферу фестиваля можно было на центральных площадках и рядом с домом. Всего в городе работала 21 точка. Плюс специально ко Дню Победы открыли еще 12, в том числе в парках.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: