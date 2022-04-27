Около 150 специалистов городских больниц получили статус "московский врач"

С начала года почти 150 специалистов городских больниц и поликлиник получили статус "московский врач". Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы. Среди них больше всего хирургов.

Для получения почетного статуса врачу нужен трудовой стаж не менее пяти лет. Также он должен сдать экзамены: теорию и практику на симуляторе. После всех испытаний, врачу выдается свидетельство и нагрудный знак. А еще он получает ежемесячную надбавку в размере 15 тысяч рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.