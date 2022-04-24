Коронавирус станет сезонной инфекцией или перекинется на животных – иммунолог

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Коронавирус может стать сезонной инфекцией или найти хозяина в природе. Об этом заявил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
"Это цель вируса как сообщества – сохраниться и выжить как вид. Он останется, и будут отбираться именно те мутации, которые будут способствовать его переходу в другой резервуар. Собственно, как он и пришел в человечество", – приводит ТАСС слова эксперта.
При этом Жемчугов добавил, что по мере снижения популяционного иммунитета человечества люди опять смогут болеть ковидом, получая вирус от хозяина-животного из природы.
Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что коронавирус вряд ли полностью исчезнет.
По его словам, практически все специалисты сходятся во мнении, что вирус останется с нами навсегда и периодически будет вызывать волны заболеваемости по всему миру.
До этого руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков назвал фактор, который может продлить пандемию COVID-19.
По мнению вирусолога, к этому может привести наличие большого количества людей, никогда не болевших коронавирусом. Их заражение может заставить вирус мутировать. Однако, по словам специалиста, иммунную систему можно натренировать, регулярно проходя вакцинацию.
Коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 43,7%
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