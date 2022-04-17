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Москва 24

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Общество

02:30

Вирусолог назвал фактор, который может продлить пандемию COVID-19

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Фактором, который может продлить пандемию коронавируса в мире, стал резкий подъем заболеваемости в Китае, заявил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков.

"Основным фактором продления пандемии на планете Земля является количество не переболевших людей. В среднем количество не переболевших людей относительно небольшое уже по всем странам, но в Китае как раз ситуация ровно обратная", – приводит слова специалиста Ura.ru.

Вирусолог объяснил, что большое число людей, которое еще не сталкивалось с COVID-19, может привести к тому, что вирус начнет мутировать.

"Это, безусловно, может приводить и к тому, что вирус изменится настолько, что может приводить даже не к вторичным, а к третичным инфекциям для многих людей. Но, скорее всего, это будет легкая форма течения COVID-19, потому что иммунная система будет очень натренирована", – добавил он.

Волчков также не исключил, что распространение вируса в Китае может принести новую волну заболеваемости в России. По словам эксперта, речь идет о штаммах на основе "Омикрона", которые продолжат эволюционировать.

"<...> в Китае живут полтора миллиарда человек, это огромный ресурс для продолжения эволюции COVID-19. Если рассуждать, чем это может обернуться для России, наверное, еще одной вспышкой. Насколько она будет вредоносной? Скорее всего, нет. Популяционный иммунитет никто не отменял", – заключил вирусолог.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что распространение "Омикрон"-штамма ведет к обновлению коллективного иммунитета в России. Он отметил, что в большинстве случаев "Омикрон" переносится бессимптомно, а коллективный иммунитет в стране сформировался при первых вариантах коронавируса.

По данным портала Стопкоронавирус.рф на 15 апреля, уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции снизился в России до 45,2%. Полный цикл вакцинации в РФ был проведен 86 222 601 раз, первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привились 90 015 765 раз.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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