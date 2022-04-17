Вирусолог назвал фактор, который может продлить пандемию COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Фактором, который может продлить пандемию коронавируса в мире, стал резкий подъем заболеваемости в Китае, заявил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков.
"Основным фактором продления пандемии на планете Земля является количество не переболевших людей. В среднем количество не переболевших людей относительно небольшое уже по всем странам, но в Китае как раз ситуация ровно обратная", – приводит слова специалиста Ura.ru.
Вирусолог объяснил, что большое число людей, которое еще не сталкивалось с COVID-19, может привести к тому, что вирус начнет мутировать.
"Это, безусловно, может приводить и к тому, что вирус изменится настолько, что может приводить даже не к вторичным, а к третичным инфекциям для многих людей. Но, скорее всего, это будет легкая форма течения COVID-19, потому что иммунная система будет очень натренирована", – добавил он.
Волчков также не исключил, что распространение вируса в Китае может принести новую волну заболеваемости в России. По словам эксперта, речь идет о штаммах на основе "Омикрона", которые продолжат эволюционировать.
"<...> в Китае живут полтора миллиарда человек, это огромный ресурс для продолжения эволюции COVID-19. Если рассуждать, чем это может обернуться для России, наверное, еще одной вспышкой. Насколько она будет вредоносной? Скорее всего, нет. Популяционный иммунитет никто не отменял", – заключил вирусолог.
Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что распространение "Омикрон"-штамма ведет к обновлению коллективного иммунитета в России. Он отметил, что в большинстве случаев "Омикрон" переносится бессимптомно, а коллективный иммунитет в стране сформировался при первых вариантах коронавируса.
По данным портала Стопкоронавирус.рф на 15 апреля, уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции снизился в России до 45,2%. Полный цикл вакцинации в РФ был проведен 86 222 601 раз, первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привились 90 015 765 раз.
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