Иммунолог рассказал об обновлении иммунитета к COVID-19 после "Омикрона"

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Распространение "Омикрон"-штамма ведет к обновлению коллективного иммунитета в России, заявил врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Он отметил, что в большинстве случаев "Омикрон" переносится бессимптомно, а коллективный иммунитет в стране сформировался при первых вариантах коронавируса.

"При сегодняшнем распространении вируса с клиническими проявлениями (насморком, симптомами ОРВИ) болеют только около 10% <...>. Я бы назвал это положительным результатом, потому что это приводит к обновлению коллективного иммунитета", – приводит слова эксперта ТАСС.

Иммунолог отметил, что особенностью распространения "Омикрон"-штамма также стало снижение числа госпитализаций. При этом врач предупредил, что лицам из группы риска все равно следует проявлять осторожность, поскольку у них высока вероятность попасть в больницу.

Жемчугов добавил, что возрастным гражданам, а также тем, кто имеет тяжелые болезни, переболел COVID-19 или был вакцинирован больше года назад, защититься от коронавируса поможет ревакцинация.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что столица вышла на минимальные показатели по госпитализациям с COVID-19. Она добавила, что власти не видят объективных причин для всплеска заболеваемости.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции снизился в России до 45,2%. Об этом свидетельствуют данные портала Стопкоронавирус.рф. По данным на 15 апреля, полный цикл вакцинации в РФ был проведен 86 222 601 раз, первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привились 90 015 765 раз. В прошлую пятницу коллективный иммунитет к COVID-19 в России оценивался в 46,5%.

