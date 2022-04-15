Ученые выяснили, что "Омикрон" может заражать домашних животных

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Испанские ветеринары обнаружили, что "Омикрон"-штамм коронавируса может заражать домашних кошек и собак. Об этом свидетельствует статья, опубликованная в электронной библиотеке bioRxiv.

Специалисты выяснили, что новые вирусы могут переходить от людей к животным, однако они уступают в заразности и силе предыдущим вариантам коронавируса.

В рамках исследования ученые собрали образцы мокроты у 30 кошек, 50 собак и одного кролика, чьи владельцы болели коронавирусом в период с середины декабря 2021 года до конца марта 2022-го. Пробы изучили с помощью ПЦР-тестов и систем геномного секвенирования.

В организме примерно 10% питомцев были обнаружены следы частиц "Омикрон"-штамма. Хозяева рассказали, что их питомцы не проявляли признаков беспокойства, подавленного настроения или других симптомов заражения. Это, по мнению специалистов, может указывать на легкое течение заболевания. Предыдущие варианты коронавируса часто вызывали видимые симптомы у питомцев, а иногда приводили и к летальному исходу.

Ученые считают, что появление большого количества мутаций в геноме "Омикрона" ухудшило способность вируса проникать в клетки питомцев. Однако исследователи отметили, что штамм не утратил возможности передаваться от человека к животным.

Ранее ученые из Университета Теннесси обнаружили в образцах крови у кошек антитела к рецептор-связывающему домену SARS-CoV-2. Исследователи выразили мнение, что в настоящее время потенциально опасный для человека вирус циркулирует в популяции кошек в США. При этом российские эксперты сообщили изданию, что среди домашних животных в РФ подобный вирус не обнаружен.

