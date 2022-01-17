Ветеринар оценила риски взаимного заражения COVID-19 человека и животного

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Симптомы коронавируса у животных и людей достаточно разные, заявила ветеринарный врач Ангелина Сиротина в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".
"Коронавирус – это группа вирусов, которые просто имеют сходное название, но тем не менее это совершенно разные возбудители – у человека, у кошек, у собак. У каждого вида живых существ есть свой коронавирус", – пояснила эксперт.
Она уточнила, что у людей COVID-19 связан с респираторными синдромами и поражением данной системы организма. Однако, у собак и кошек коронавирус ударяет по желудочно-кишечному тракту.
"Перекрестное заражение можно сказать, что исключено. Опасаться каких-то эпидемий, что от животного перейдет к человеку или от человека к животному, я думаю, не стоит", – заявила ветеринар.
Откуда действительно пришел данный вирус, до сих пор не определено, отметила врач. Она выразила мнение, что если бы он появился от животных, то эпидемия могла начаться намного раньше.
Ранее специалисты из Великобритании обнаружили у некоторых кошек и собак миокардит после заражения COVID-19. По словам ученых, питомцы находились в депрессивном состоянии и были вялыми из-за болезни. Кроме того, у них была замечена потеря аппетита. Специалист уточнил, что порядка 12,5% переболевших инфекцией питомцев на данный момент имеют диагноз "миокардит".
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