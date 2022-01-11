Ученые заявили, что кошки могут стать источником новой пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Ученые из Университета Теннесси обнаружили в образцах крови у кошек антитела к рецептор-связывающему домену SARS-CoV-2, сообщает газета "Известия".
Специалисты исследовали кровь, взятую у кошек из разных регионов США задолго до начала пандемии коронавируса. По мнению американских исследователей, животные контактировали с другим вирусом, спайковый белок которого настолько похож на аналогичный белок возбудителя COVID-19, что вызвало в организме выделение кросс-реактивных антител против него.
Исследователи выразили мнение, что в настоящее время потенциально опасный для человека вирус циркулирует в популяции кошек в США.
При этом российские эксперты сообщили изданию, что среди домашних животных в РФ подобный вирус не обнаружен.
Ученые отметили, что предсказать патогенный потенциал вероятной новой пандемии и ее опасность для человека сложно. Однако теоретически такое явление имеет место быть, поскольку разные виды коронавируса уже пересекали межвидовой барьер.
Ранее специалисты из Великобритании обнаружили у некоторых кошек и собак миокардит после заражения коронавирусной инфекцией. Питомцы находились в депрессивном состоянии и были вялыми из-за болезни. Также у них была замечена потеря аппетита.
Кроме того, россиянам рассказали, как распознать коронавирус у питомца. Заражение домашних животных может случиться лишь при тесном контакте с больным человеком. Для подтверждения диагноза у питомца должны взять мазок из носа в ветеринарной клинике.
В Россельхознадзоре рассказали о вакцинации животных от COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: