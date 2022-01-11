Ученые заявили, что кошки могут стать источником новой пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ученые из Университета Теннесси обнаружили в образцах крови у кошек антитела к рецептор-связывающему домену SARS-CoV-2, сообщает газета "Известия".

Специалисты исследовали кровь, взятую у кошек из разных регионов США задолго до начала пандемии коронавируса. По мнению американских исследователей, животные контактировали с другим вирусом, спайковый белок которого настолько похож на аналогичный белок возбудителя COVID-19, что вызвало в организме выделение кросс-реактивных антител против него.

Исследователи выразили мнение, что в настоящее время потенциально опасный для человека вирус циркулирует в популяции кошек в США.

При этом российские эксперты сообщили изданию, что среди домашних животных в РФ подобный вирус не обнаружен.

Ученые отметили, что предсказать патогенный потенциал вероятной новой пандемии и ее опасность для человека сложно. Однако теоретически такое явление имеет место быть, поскольку разные виды коронавируса уже пересекали межвидовой барьер.

Ранее специалисты из Великобритании обнаружили у некоторых кошек и собак миокардит после заражения коронавирусной инфекцией. Питомцы находились в депрессивном состоянии и были вялыми из-за болезни. Также у них была замечена потеря аппетита.

Кроме того, россиянам рассказали, как распознать коронавирус у питомца. Заражение домашних животных может случиться лишь при тесном контакте с больным человеком. Для подтверждения диагноза у питомца должны взять мазок из носа в ветеринарной клинике.

