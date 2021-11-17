Ученые назвали животных, которые могут переносить COVID-19

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Американские ученые построили трехмерные модели белковых взаимодействий между коронавирусом и клетками-хозяевами разных видов животных, сообщает РИА Новости.

Метод машинного обучения помог спрогнозировать результат связывания SARS-CoV-2 с рецепторами ACE2 для 5 400 видов млекопитающих. По итогу анализа исследователи отобрали около 500 видов, которые регулярно контактируют с человеком, могут заражаться сами и передавать вирус человеку.

Помимо летучих мышей и грызунов, в список вошли пятнистый олень, норка или азиатский буйвол, выращиваемые и содержащиеся в неволе, норки. Кроме того, высокий риск заражения оказался у большинства приматов, некоторых непарнокопытных, ленивцев, муравьедов, панголинов, а также у домашних кошек.

Для того чтобы предотвратить SARS-CoV-2, надо поставить под контроль все возможные контакты между животными – потенциальными переносчиками коронавируса – и человеком, подчеркнули ученые. Основное препятствие в этой работе заключаются в недостаточном количестве исследований, оценивающих вероятность распространения вируса в природной среде.

Ранее специалисты из Великобритании обнаружили у некоторых кошек и собак миокардит после заражения коронавирусной инфекцией. Питомцы находились в депрессивном состоянии и были вялыми из-за болезни. Кроме того, у них была замечена потеря аппетита.

По словам исследователей, порядка 12,5% переболевших инфекцией питомцев на данный момент имеют диагноз миокардит.

Также ветеринар объяснил, как распознать коронавирус у питомца. Заражение домашних животных может случиться лишь при тесном контакте с больным человеком. Для подтверждения диагноза у питомца должны взять мазок из носа в ветеринарной клинике.

