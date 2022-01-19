В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии данных о передаче хомяками COVID-19

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Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова заявила, что пока нет точных данных о том, что именно хомяки могли стать источником заражения COVID-19 сотрудников зоомагазина в Гонконге.

"Тестирование животных проводилось в рамках эпидемиологического исследования, чтобы найти путь передачи инфекции, которую обнаружили у работника магазина. Позже заражение подтвердилось еще у 2 сотрудников. <...> Но окончательных данных, что именно эти животные являются основным и единственным источником заражения, пока нет", – приводит слова Провоторовой РИА Новости.

Эксперт подчеркнула, что животные во время пандемии уже не однократно подвергались уничтожению. Многие ветеринары делились историями, когда владельцы собак приносили питомцев на усыпление из-за страха заразиться от них коронавирусом.

Специалист Роспотребнадзора также подчеркнула, что на данный момент основной путь заражения COVID-19 – от человека к человеку воздушно капельным путем.

Накануне стало известно, что в Гонконге истребят порядка двух тысяч хомяков из-за подозрений в передаче коронавируса. Заражены оказались 11 грызунов, которые продавались в зоомагазине в районе Козуэй-Бэй, после этого заболели сотрудница магазина и одна из покупательниц.

У всех инфицированных выявили "Дельта"-штамм, который в Гонконге не встречался на протяжении 3 месяцев. По словам экспертов, хомяки могли заразиться в Нидерландах, откуда их привезли для продажи в Китай.