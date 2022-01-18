Около 2 тыс хомяков истребят в Гонконге из-за подозрений в передаче COVID-19 людям

17:56
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Около 2 тысяч хомяков истребят в Гонконге из-за подозрений в передаче COVID-19 людям, сообщает сайт "Аргументы и факты".
11 грызунов, которые продавались в зоомагазине в районе Козуэй-Бэй, оказались заражены коронавирусом. После этого заболели сотрудница магазина и одна из покупательниц.
У всех инфицированных выявили "Дельта"-штамм, который в Гонконге не встречался на протяжении 3 месяцев. По словам экспертов, хомяки могли заразиться в Нидерландах, откуда их привезли для продажи в Китай.
"Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что это может быть первая передача коронавируса от животных к людям в Гонконге", – говорится в сообщении.
Находящихся в магазине и проданных с 22 декабря грызунов уничтожат. Хозяевам хомяков придется их вернуть. Также в настоящее время прекращен импорт мелких животных.
Ранее исследователи из Китайской академии наук высказали предположение, что штамм коронавируса "Омикрон" мог произойти от мышей. По данным ученых, изначально грызуны могли заразиться коронавирусной инфекцией от человека, а затем вирус начал мутировать в организме животных.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее также заявила, что новый штамм коронавируса "Омикрон" способен инфицировать крыс и мышей, что отличает его от предыдущих разновидностей.
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