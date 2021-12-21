Попова рассказала, что "Омикрон" способен заражать крыс и мышей

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Новый штамм коронавируса "Омикрон" способен инфицировать крыс и мышей, что отличает его от предыдущих разновидностей, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
"Результат наших исследований: мы четко видим, что новым "Омикрон"-штаммом инфицируются мыши и инфицируются крысы. Для прежних видов штаммов мы такого не наблюдали", – сказала она на заседании Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
Попова пояснила, что для проводившихся ранее исследований разных штаммов коронавируса подбирали животных, которые были восприимчивы к данной инфекции. Крысы и мыши к ним не относились.
"Сегодня мы видим, что они инфицируются и у них развивается состояние болезни", – добавила Попова.
Ранее ученые установили, что "Омикрон" может проникать в организм крыс благодаря сильным мутационным изменениям в его структуре. По их данным, новая разновидность вируса попадает в организм грызунов, считающихся главными переносчиками чумы, на клеточном уровне. Это происходит благодаря белкам-шипам, которые связываются с рецепторами ACE2 на мембране клеток.
Об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Позже ВОЗ обозначила новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.
Научный центр "Вектор" опубликовал фото частиц нового штамма "Омикрон"
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