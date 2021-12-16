Ученые рассказали о способности "Омикрона" заражать переносчиков чумы

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Ученые установили, что штамм коронавируса "Омикрон" может проникать в организм крыс и других грызунов благодаря сильным мутационным изменениям в его структуре. Об этом сообщает News.ru.

Отмечается, что новая разновидность вируса попадает в организм грызунов, считающихся главными переносчиками чумы, на клеточном уровне. Это, как и в случае с человеком, происходит благодаря белкам-шипам, которые связываются с рецепторами ACE2 на мембране клеток.

"В отличие от других органических соединений "Омикрон", похоже, получил возможность связываться с ACE2 грызунов", – говорится в материалах.

Исследователи полагают, что грызуны могут поспособствовать активному распространению "Омикрона", поскольку чумная палочка впервые попала в Европу из-за миграции крыс.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро заявил, что "Омикрон" обладает чрезвычайно высокой скоростью распространения. При этом избежать высокой смертности получается только благодаря большой удаче.