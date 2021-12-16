В ВОЗ обеспокоились чрезвычайно высокой скоростью распространения "Омикрон"-штамма

Фото: Москва 24/anterovium
Новый штамм коронавируса "Омикрон" обладает чрезвычайно высокой скоростью распространения. Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро в интервью телеканалу Sky News.
По словам эксперта, число заболевших новой разновидностью вируса удваивается каждые 2–3 дня. При этом избежать высокой смертности получается только благодаря большой удаче.
Наварро подчеркнул, что в данный момент коронавирус вызывает у него наибольшую обеспокоенность за все время пандемии. Представитель ВОЗ подчеркнул, что ситуация с новым штаммом является очень серьезной.
Как считает эксперт, сейчас крайне важно продолжать вакцинировать население, в частности, применяя бустерные дозы препаратов. Также следует минимизировать социальные контакты по всему миру.
"Я полагаю, что в ближайшие недели появится весьма серьезная проблема", – заключил представитель организации.
Ранее главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения России Владимир Чуланов заявил, что штамм "Омикрон" с достаточно высокой вероятностью через некоторое время вытеснит "Дельта"-штамм. Он уточнил, что новая мутация COVID-19 распространяется в 2–4 раза быстрее "Дельта"-штамма.
Эксперт рассказал, насколько опасен "Омикрон"-штамм коронавируса
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