Специалисты нашли необычные симптомы штамма коронавируса "Омикрон"

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Британские ученые из ZOE COVID Study назвали ряд симптомов, указывающих на заражение штаммом коронавируса "Омикрон", сообщает Express.

Исследователи отмечают, что у пациентов с данным штаммом часто встречаются повышенная утомляемость, насморк, частое чихание, головная боль и першение в горле. Также ученые рекомендуют обратить внимание на внезапную потерю аппетита.

Как считает ведущий научный сотрудник ZOE Covid Study Тим Спектор, на территории Великобритании к Рождеству штамм "Омикрон" будет доминирующим. Ученый также добавил, что заболеваемость новым штаммом будет значительно выше показателей всех предыдущих вариантов коронавируса.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал россиян соблюдать меры профилактики в связи с появлением "Омикрон"-штамма коронавируса. По мнению главы Минздрава, эффективной мерой защиты, помимо ношения масок и соблюдения социальной дистанции, является вакцинация.

Также к соблюдению мер в новогодние праздники призвал Владимир Путин. Президент подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в стране остается по-прежнему напряженной. Количество заболевших сократилось почти наполовину, но при этом возросла смертность.