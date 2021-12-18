На Украине выявили первый случай штамма коронавируса "Омикрон"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

На Украине выявили первый случай заражения штаммом коронавируса "Омикрон". Как сообщил министр здравоохранения страны Виктор Ляшко, его обнаружили у человека, который ранее посещал Объединенные Арабские Эмираты, пишет РИА Новости.

"На Украине обнаружили штамм "Омикрон", – написал министр в Facebook.

Он добавил, что пациент сейчас находится на лечении, в ОАЭ он контактировал с больными COVID-19. По словам Ляшко, штамм обнаружили благодаря полногеномному секвенированию. Сейчас проводится эпидемиологическое расследование и обследование контактных лиц.

Заслуженный врач Ольга Голубовская уточнила, что больной уже переносил коронавирус несколько месяцев назад, а когда вернулся из ОАЭ, у него повысилась температура тела. Само течение заболевания у пациента не тяжелое.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал россиян соблюдать меры профилактики в связи с появлением "Омикрон"-штамма коронавируса. По мнению главы Минздрава, эффективной мерой защиты, помимо ношения масок и соблюдения социальной дистанции, является вакцинация.

Также к соблюдению мер в новогодние праздники призвал Владимир Путин. Президент подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в стране остается по-прежнему напряженной. Количество заболевших сократилось почти наполовину, но при этом возросла смертность.