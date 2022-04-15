Эксперт спрогнозировал новую волну коронавируса в РФ осенью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Шестая волна коронавируса в России может начаться осенью. Резкий скачок заболеваемости произойдет в сентябре, сообщает газета "Известия".
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что летом будет нестабильная с эпидемиологической точки зрения ситуация.
"С сентября же, когда люди начнут возвращаться из отпуска, закончатся каникулы, возобновление социальных контактов может привести к резкому скачку заболеваемости. Особенно в условиях, когда основная часть эпидмер отменена", – пояснил Крючков.
По его словам, новая волна коронавируса не будет иметь ощутимых последствий, если темпы вакцинации вернутся к максимальным показателям – 450–500 тысяч человек в сутки. В настоящее время, согласно данным портала "Стопкоронавирус", ежедневно прививаются около 82 тысяч человек.
Крючков подчеркнул, что сейчас в некоторых странах Европы и Китае фиксируется рост заболеваемости, а в России этот показатель может начать увеличиваться через 1–2 месяца с приходом варианта "Омикрона" XE.
"Он не имеет особых преимуществ перед уже существующими вариантами, но обладает чуть большей заразностью – на 10% выше, чем "Омикрон" ВА.1 и ВА.2. Сейчас самое время готовиться к его приходу, однако заново вводить ранее отмененные ограничения нецелесообразно. Самое главное – активно заниматься вакцинацией населения", – сказал Крючков.
Научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо добавила, что на рост заболеваемости может повлиять как мутация вируса, так и снижение иммунитета. По ее мнению, сейчас важным фактором остается личная профилактика.
"После посещения общественных мест дополнительно можно обеззараживать слизистые оболочки горла и носа. Вирус не сразу внедряется в слизистую, его можно удалить вместе со слизью при промывании", – рекомендовала Шуппо.
Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов отметил, что скорость снижения заболеваемости напрямую зависит от процента вакцинированных людей. К настоящему времени в России 55% привитых граждан, а в Европе – 80%.
Однако Нетесов считает, что вариант "Омикрона" ХЕ не несет в себе серьезной угрозы, так как это совокупность субвариантов штамма, а не новый вид.
Ранее в Австралии зафиксировали новый случай недавно появившегося штамма коронавируса XE. Его выявили у путешественника, прибывшего в австралийский штат Новый Южный Уэльс. Турист сдал положительный тест на коронавирус 9 апреля, однако с этого времени в стране больше не выявляли штамм ХЕ.
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