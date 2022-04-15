Вирусолог заявил об отсутствии предпосылок для ввода ограничений в РФ из-за COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Александр Лукашев заявил, что в РФ нет оснований для введения новых ограничительных мер по коронавирусу, передает ТАСС.
Эксперт оценил ситуацию с позиции предстоящих выпускных в школах и детских садах.
"Я думаю, что нет необходимости в каких-то дополнительных мероприятиях, чтобы избежать подъема, потому что он будет не сравним с февральским подъемом заболеваемости, эта угроза не оправдывает каких-то дополнительных противоэпидемических мероприятий", – заявил вирусолог.
Лукашев добавил, что меры личной безопасности по-прежнему востребованы для людей из уязвимых групп, а также для тех, кто с ними проживает. К ним эксперт отнес применение респираторов в публичных местах.
Накануне в Роспотребнадзоре предложили отменить норматив по охвату тестированием на коронавирус в РФ. В нынешнем варианте правил предусмотрены не менее 300 исследований на COVID-19 на 100 тысяч населения среднесуточно за неделю.
В России выявлено 18 041 927 случаев коронавируса. За весь период умерли 372 766 человек, выздоровели 17 321 116.
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