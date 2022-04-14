Майская волна COVID-19 пройдет в легкой форме – эксперт

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Весенняя волна коронавируса в России, которая прогнозируется в мае, будет похожа на волну "Омикрона", считает научный консультант Центра НТИ "Бионическая инженерия в медицине" Самарского государственного медицинского университета Николай Измалков.
Эксперт пояснил, что высокая заразность будет компенсироваться легкостью протекания заболевания, поскольку частота развития серьезных осложнений и патогенность штаммов снижается.
"Это, безусловно, связано с теми мерами, которые принимались на всех предыдущих этапах. Поэтому майская волна будет абсолютно управляемой и пройдет в достаточно легкой форме", – приводит слова Измалкова РИА Новости.
Специалист отметил, что, по его мнению, коронавирус продолжается, однако есть объективные обстоятельства, которые позволяют перевести COVID-19 в ранг сезонных заболеваний. В частности, указал эксперт, иммунная прослойка среди населения фактически создана, поскольку множество россиян вакцинировались и переболели.
В то же время Измалков подчеркнул, что всегда следует соблюдать меры предосторожности, в том числе носить маску при плохом самочувствии.
Ранее вирусолог Александр Лукашев предположил, что новый подъем заболеваемости коронавирусом в России будет слабее, чем в феврале текущего года. По словам специалиста, это произойдет, в частности, благодаря коллективному иммунитету.
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