Вирусолог рассказал, какой будет следующая волна пандемии COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Новый подъем заболеваемости коронавирусом, скорее всего, будет слабее, чем в феврале текущего года, считает вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

По словам специалиста, это произойдет, в частности, благодаря коллективному иммунитету. Он отметил, что рост числа пациентов с COVID-19 в настоящее время наблюдается в некоторых странах Европы и Северной Америки, которые перенесли волну "Омикрон"-штамма раньше, чем Россия.

"Поэтому через несколько недель подъем заболеваемости можно ожидать и у нас. Но, по всей видимости, цифры будут намного ниже, чем были в февральскую волну, потому что коллективный иммунитет хотя и ослабевает, но остается на достаточно высоком уровне", – приводит слова вирусолога ТАСС.

Лукашев добавил, что все циркулирующие сейчас в мире штаммы являются производными "Омикрона". Они, считает эксперт, будут хорошо нейтрализоваться антителами тех, кто переболел зимой.

Более 90% всех выявляемых в России случаев коронавируса приходится на подвид штамма "Омикрон" BA.2, также известный как "Стелс-Омикрон". Об этом ранее рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Он отметил, что в России пока не было выявлено ни одного случая заражения подвидами BA.4 и BA.5. В свою очередь, директор НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов сообщил, что в России нет подтвержденных заражений вариантом коронавируса XE.