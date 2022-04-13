В Москве сохранят бесплатное ПЦР-тестирование для людей с признаками COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве сохранят бесплатное ПЦР-тестирование для людей с признаками заболевания коронавирусом, передает ТАСС.

"В настоящий момент ПЦР-тестирование прежде всего необходимо для людей, у которых есть признаки заболевания. Таким жителям оно продолжает проводиться в обязательном порядке и бесплатно", – уточнили в столичном департаменте здравоохранения.

При появлении симптомов ОРВИ рекомендуется вызвать врача на дом или самостоятельно обратиться к дежурному специалисту в поликлинике. Врач осмотрит пациента, а также сделает ПЦР- или экспресс-тесты.

В случае если у жителя Москвы нет симптомов заболевания, но он хочет пройти ПЦР-тестирование, сделать это можно в городских поликлиниках, но на платной основе.

Отказ от всеобщего бесплатного тестирования на коронавирус в Депздраве объяснили снижением спроса на такую услугу. Кроме того, высвобождение сотрудников позволяет поликлиникам увеличить объемы плановой помощи.

В Москве за последние сутки вылечили еще 1 017 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии столичные врачи помогли более чем 2,5 миллиона заболевших.