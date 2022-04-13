В Москве вылечили еще 1 017 пациентов с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве выздоровели еще 1 017 пациентов после прохождения лечения от коронавируса, сообщается в Оперштабе по ситуации с COVID-19.
В совокупности с начала пандемии врачи в столице вылечили более 2,5 миллиона человек.
За последние сутки в Москве госпитализировали 185 человек с подтвержденным COVID-19. Выявлено 933 новых случая заболевания.
В настоящий момент на искусственной вентиляции легких остаются 87 пациентов. Скончались за сутки 19 человек с ранее диагностированной пневмонией и положительным тестом на коронавирус.
В России за сутки госпитализировали 3 297 человек с COVID-19. За тот же период подтверждено 11 754 случая коронавирусной инфекции.
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