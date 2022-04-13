В России за сутки госпитализировали 3 297 человек с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
В России за сутки госпитализировали 3 297 человек с коронавирусом. Это на 22,1% меньше показателя предыдущего дня, сообщает Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
Количество госпитализаций увеличилось в 19 регионах России. При этом снижение отмечено в 63 субъектах РФ, а в 3 регионах ситуация с коронавирусом осталась без изменений.
Всего в стране за сутки выявили 11 754 случая коронавирусной инфекции. Большинство из них пришлось на Москву – 933, Свердловскую область – 629, Санкт-Петербург – 587, Ростовскую область – 419 и Воронежскую область – 378. В Подмосковье зарегистрировали 303 новых случая COVID-19.
От последствий коронавируса за последние 24 часа скончались 267 человек, выздоровели 28 135. Всего с начала пандемии COVID-19 переболели 17 299 263 человека.
Ранее сообщалось, что китайские ученые разработали специальный индекс, позволяющий прогнозировать тяжесть коронавирусной инфекции по налету на языке. В своей научной статье специалисты указали, что для определения наличия заболевания язык условно делится на шесть частей. Каждый участок оценивается по шкале от 0 до 2 по трем параметрам: толщина налета, его цвет и жирность.
Минздрав заявил, что в России в конце мая возможен рост заболеваемости COVID-19
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