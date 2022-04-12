Ситуация c COVID-19 в РФ успокоилась, но не является безопасной – Медведев

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Ситуация c COVID-19 в России относительно успокоилась, однако она все еще не является безопасной, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания межведомственной комиссии СБ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.
"Хотя она (ситуация с коронавирусом. – Прим. ред.) все равно не является стерильной или безопасной абсолютно, но это связано с целым рядом процессов, которые предстоит проанализировать и осознать", – отметил Медведев, слова которого приводит РИА Новости.
Медведев подчеркнул, что во многих странах начали снимать COVID-ограничения, в том числе и для туристов, однако вирус на сегодняшний день никуда не исчез. Зампред Совбеза обратил внимание на ситуацию в Китае, где эпидемия опять набирает обороты.
В настоящее время, по словам Медведева, крупнейшая вспышка COVID-19 привела к достаточно строгим карантинным ограничениям в Шанхае. В связи с этим Россия также должна быть готова к любым всплескам коронавируса.
"Нам очень важно не ослаблять и межведомственное взаимодействие по этой теме, быть готовым к любым новым всплескам коронавируса и появлению иных опасных инфекций", – заключил Медведев.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предупредил о возможном росте заболеваемости по коронавирусу в конце мая – июне 2022 года. Он подчеркнул, что в настоящее время в РФ падает заболеваемость COVID-19, однако под наблюдением по-прежнему остаются порядка 200 тысяч человек. Особое внимание министр призвал уделять лицам старшего возраста и тем, у кого есть хронические заболевания.
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