Превышение показателей заболеваемости COVID-19 выявлено в 46 регионах РФ – Роспотребнадзор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Превышение среднероссийского показателя заболеваемости COVID-19 зафиксировано в 46 российских субъектах. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"Всего же по итогам 14-й недели 2022 года превышение среднероссийских показателей заболеваемости (65,24 на 100 тысяч населения) зарегистрировано более чем в половине российских регионов (46 субъектов РФ)", – отмечается в заявлении.

Уточняется, что более 96% фиксируемых случаев COVID-19 приходятся на "Омикрон"-штамм, еще 1,5% – на "Дельту".

"За отчетную 14-ю неделю загружено 1 257 сиквенсов, из которых к геноварианту "Омикрон" отнесены 1 211 сиквенсов (96,3% от общего количества сиквенсов), к геноварианту "Дельта" – 19 (1,5%)", – заявили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что раннее и необоснованное снятие COVID-мер может привести к повторному росту заболеваемости в России и к новым ограничительным мерам.

Ранее сообщалось, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу снизился в России до 46,5%. Полный цикл вакцинации в РФ был проведен 85 951 906 раз, первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 89 698 600 раз.

До этого глава Минздрава Михаил Мурашко допустил вероятность новой волны коронавируса в РФ. Из-за этого, по его словам, следует соблюдать ряд мер, в частности масочный режим. Мурашко подчеркнул, что, помимо этого, нужно продолжать вакцинироваться и ревакцинироваться от COVID-19.