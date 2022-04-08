Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу снизился в РФ до 46,5%

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции снизился в России до 46,5%. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Полный цикл вакцинации в РФ был проведен 85 951 906 раз, первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 89 698 600 раз.

Неделей ранее коллективный иммунитет к COVID-19 в России составлял 48%.

По данным Оперштаба, за сутки в России госпитализировали 3 627 человек с коронавирусом, что на 38,9% ниже показателя предыдущего дня. Всего в стране выявили 14 311 новых случаев коронавирусной инфекции.