В России за сутки госпитализировали 3 627 человек с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России за сутки госпитализировали 3 627 человек с коронавирусом, что на 38,9% ниже показателя предыдущего дня. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
Число госпитализаций снизилось в 18 регионах страны, в 66 оно увеличилось. В одном субъекте РФ эпидемиологическая ситуация осталась прежней.
Всего в стране выявили 14 311 новых случаев коронавирусной инфекции. Большинство из них пришлось на Москву – 855, Санкт-Петербург – 743, Свердловскую область – 681, Ростовскую область – 571, Подмосковье – 486 и Башкортостан – 461.
От последствий коронавируса за последние 24 часа скончались 280 человек, выздоровели 37 684. Всего с начала пандемии COVID-19 переболели 17 143 630 россиян.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России сохраняется вероятность новой волны коронавируса. В связи с этим он призвал граждан соблюдать меры профилактики заболевания, в частности масочный режим. Также глава Минздрава отметил, что нужно продолжать вакцинироваться и регулярно ревакцинироваться.
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