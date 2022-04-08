Гинцбург сообщил, когда станет доступна назальная вакцина от COVID-19

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Назальная вакцина от коронавируса станет доступна, когда появятся одноразовые насадки для ее введения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

Он добавил, что в настоящее время прорабатывается вопрос производства и поставки насадок.

Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавируса 1 апреля. По информации министерства, назальный препарат "Спутник V" Центра имени Гамалеи состоит из двух доз.

Введение вакцины проводится с интервалом в три недели в режиме "прайм-буст". Препарат с таким введением формирует мукозальный иммунитет на поверхности слизистой дыхательного тракта.

По словам Гинцбурга, ревакцинироваться назальной вакциной следует раз в полгода.

