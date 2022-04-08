Назальная вакцина от COVID-19 вышла в гражданский оборот

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Назальная вакцина от коронавируса прошла контроль качества и вышла в гражданский оборот. Об этом рассказал РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Он добавил, что планируется использовать ту вакцину, которая уже развезена по регионам. Специалист отметил, что состав вакцины тот же самый, что и у "Спутника V".
Ранее сообщалось, что Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавируса. По информации министерства, назальный препарат "Спутник V" Центра имени Гамалеи состоит из двух доз. Введение вакцины проводится с интервалом в три недели в режиме "прайм-буст". Препарат с таким введением формирует мукозальный иммунитет на поверхности слизистой дыхательного тракта.
Также Гинцбург заявлял, что ревакцинироваться назальной вакциной следует раз в полгода.
"Если вы спросите меня, то я скажу, что ревакцинироваться назальной вакциной лучше раз в шесть месяцев. Что касается официальных рекомендаций, то по ним решение принимает группа экспертов", – сказал специалист.
Помимо этого, препарат от COVID-19 в форме капсул на основе действующего вещества молнупиравир от "Обнинской химико-фармацевтической компании" получил регистрацию Минздрава РФ. В государственном реестре лекарственных средств указано, что препарат был зарегистрирован 5 апреля. Регистрация будет действовать до 1 января 2023 года.
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