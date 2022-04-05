ФМБА сообщило о запуске производства вакцины от COVID-19 "Конвасэл"

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В Санкт-Петербургском институте вакцин и сывороток (СПбНИИВС) Федерального медико-биологического агентства запустили производство вакцины от коронавирусной инфекции "Конвасэл". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФМБА.

"Созданные специально для производства новой вакцины мощности СПбНИИВС позволят производить до 2 миллионов доз вакцины в месяц, а в последующем – в зависимости от потребностей", – говорится в сообщении.

Минздрав РФ зарегистрировал вакцину "Конвасэл" 18 марта. Препарат представляет собой эмульсию для внутримышечного введения. Вакцина может применяться для лиц от 18 до 60 лет. Согласно инструкции, препарат вводится двукратно с интервалом в 21 день. Противопоказаниями к применению являются беременность, период грудного вскармливания, тяжелая аллергия, а также острые инфекционные заболевания и обострение хронических заболеваний.