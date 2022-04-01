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Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавируса.

По информации министерства, назальный препарат "Спутник V" Центра имени Гамалеи состоит из двух доз. Введение вакцины проводится с интервалом в три недели в режиме "прайм-буст". Препарат с таким введением формирует мукозальный иммунитет на поверхности слизистой дыхательного тракта.

Использовать вакцину можно в медицинских организациях, осуществляющих вакцинопрофилактику. Препарат подходит для лиц в возрасте 18 лет и старше.

Назальная вакцина против COVID-19 будет использоваться как бустер после вакцинации "Спутником V". Об этом директор Центра имени Гамалеи рассказал ранее.

Ученый пояснил, что решение о замене инъекционной вакцины на интраназальную будет принято в результате исследования. Он также отметил, что препаратом можно будет прививаться раз в полгода.