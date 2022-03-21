Иммунолог предупредил о возможном всплеске "Стелс-Омикрона"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В ближайший месяц может произойти всплеск коронавируса BA.2, который известен как "Стелс-Омикрон". Об этом газете "Известия" рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
Специалист отметил, что в данный момент наблюдается снижение уровня заболеваемости, однако баланс контагиозности вируса и противоэпидемических мер очень хрупкий и может быть нарушен.
"К концу весны – началу лета настанет более безопасное время. И на фоне этих факторов идут полная отмена противоэпидемиологических мер, низкий уровень вакцинации и утечка коллективного иммунитета. На мой взгляд, весьма вероятно, что ближайший месяц, числа до 20 апреля, может произойти всплеск линии BA.2", – пояснил Крючков.
При этом он отметил, что новая волна вряд ли будет такой же мощной, как в случае с "Омикроном", но все же окажется заметной.
Иммунолог также напомнил, что эволюция вируса продолжается. В связи с этим нельзя исключать и развитие штамма BA.3, потенциально более патогенного "Дельтакрона" и других вариантов.
Ранее Крючков заявил, что отменять обязательную вакцинацию от коронавируса в России и мире нельзя ни при каких обстоятельствах. Иммунолог объяснил, что рано или поздно вакцинация от коронавируса станет сезонной, однако пока говорить об этом рано, поскольку пандемия еще не закончилась.
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