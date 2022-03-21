Москвичи рассказали, как они относятся к снятию COVID-ограничений

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Больше половины москвичей положительно относятся к снятию COVID-ограничений в городе, 28% опрошенных сообщили о нейтральном отношении и лишь 9% жителей выступают против.
Опрос провели среди пользователей программы лояльности "Город", у кого есть транспортная карта "Тройка". Всего в нем приняли участие шесть тысяч респондентов.
Наиболее эффективными мерами по борьбе с коронавирусом москвичи назвали ношение масок и перчаток. Также жители столицы считают важными при борьбе с COVID-19 соблюдение социальной дистанции (15% опрошенных) и режима самоизоляции (14%). Несмотря на снятие отдельных ограничений, большинство москвичей заявили, что продолжат соблюдать отдельные меры предосторожности.
Что касается формата работы, то после снятия ограничений 78% опрошенных вернулись в офисы, 15% соблюдают гибридный формат, а 7% москвичей продолжили трудиться из дома.
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