Москвичи рассказали, какие товары они покупают со скидкой

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Чаще всего москвичи покупают со скидкой продовольственные продукты и бытовую химию. По данным исследования, продукты питания по акции приобретают 60% покупателей в Москве, бытовую химию – 21%. Опрос проводился среди пользователей программы лояльности "Город".

На третьем месте в рейтинге расположились одежда, обувь и аксессуары. Также акционный товар ищут среди таких категорий, как товары для дома, техника и электроника.

Кроме того, популярны среди москвичей и товары с кешбэком. На этот параметр смотрят 73% покупателей. По данным аналитиков, 68% опрошенных считают покупки товаров со скидкой реальной возможностью сэкономить, а 40% для походов на шопинг ждут периода распродаж.

Всего в опросе приложения "Город" приняли участие более 92 тысяч человек старше 18 лет.