Аналитики назвали самую высокооплачиваемую станцию метро в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Самую высокую зарплату получают москвичи, работающие неподалеку от станции метро "Парк культуры". Об этом говорится в совместном исследовании аналитиков "Авито Работа" и программы лояльности "Город" для всех держателей карты "Тройка".
Зарплата в районе "Парка культуры" с января по октябрь 2021 года в среднем составила 100 тысяч рублей, выяснили аналитики. Еще год назад в среднем здесь зарабатывали 65,5 тысячи рублей.
В районе станции "Боровицкая" средняя зарплата за отчетный период в 2021 году составила 79 тысяч рублей, а в 2020 году – 60 тысяч.
По подсчетам специалистов, в 2021 году в районе станций метро "Полянка" и "Деловой центр" (МЦК) москвичи в среднем получали по 70 тысяч рублей. Год назад средняя зарплата здесь составляла 50 тысяч рублей. Замкнула пятерку самых высокооплачиваемых станций московского метро – "Пушкинская". Средний размер оклада здесь в текущем году составил 65 тысяч рублей, а годом ранее – 50 тысяч.
Аналитики подсчитали, что самая низкая зарплата оказалась у москвичей, работающих на станции "Битцевский парк". Если в прошлом году средний оклад здесь составлял 60 тысяч рублей в месяц, то теперь в районе этой станции москвичи получают 41,8 тысячи.
В целом же, несмотря на коронавирус, медианные зарплаты москвичей выросли за год с 55 тысяч рублей до 60 тысяч, заключили аналитики.
Ранее москвичи назвали ожидаемый средний уровень заработной платы. Сообщается, что жители столицы приступают к поиску вакансий с доходом выше 75 тысяч рублей. Этот показатель на 45% выше, чем в среднем по стране.
В Росстате назвали размер средней зарплаты по стране
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