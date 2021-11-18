Откладывать деньги с зарплаты не удается 40% москвичей – исследование

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Откладывать деньги с заработной платы не получается у 40% жителей столицы. Об этом сказано в результатах исследования, проведенного программой лояльности "Город" для всех держателей карты "Тройка".
Всего в опросе поучаствовали 70 530 человек. Из них 78% трудоустроены в Москве официально, остальные – люди без официального оформления, самозанятые или безработные. Исследование показало, что у четверти жителей города на формирование финансовой подушки безопасности уходит менее 5% заработка. При этом каждый десятый москвич оставляет на будущие траты 15% дохода.
Также у участников опроса поинтересовались осведомленностью о зарплатах коллег. Выяснилось, что 10% респондентов полностью владеют этой информацией. Еще 40% знают о заработках только некоторых коллег, а 20% либо осведомлены размером зарплат у большинства друзей по работе, либо не осведомлены совсем.
Кроме того, 56% участников опроса поделились, что испытывают депрессию и недовольство от размера своей зарплаты. При этом остальные заявили, что счастливы и их все устраивает, говорится в результатах исследования.
Ранее москвичи назвали ожидаемый средний уровень заработной платы. По данным исследования, жители города начинают поиск вакансий с доходом выше 75 тысяч рублей. Это на 45% больше, чем в среднем по стране.
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