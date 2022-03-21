Гинцбург заявил, что пока рано говорить о завершении пандемии коронавируса

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Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что пока рано говорить о завершении пандемии. Ученый указал на то, что во многих странах начинается новая волна.

"Если нам совсем абстрагироваться от окружающего мира, то у нас пока и от старой волны в день умирают более 400 человек. От какого еще заболевания в день умирает столько", – приводит его слова РИА Новости.

По данным Оперативного штаба на воскресенье, 20 марта, за сутки в России госпитализировали 2 551 человека с коронавирусом. Это на 44,1% меньше, чем днем ранее. Из больниц выписали 74 675 человек, что на 22% меньше по сравнению с 19 марта. За сутки умерли 434 человека.

Ранее доктор биологических наук Анча Бачарова заявила, что нельзя считать "Омикрон"-штамм коронавируса безопасным. По ее словам, тяжелые последствия, которые наступаю в течение года после перенесенного коронавируса все еще выше по сравнению со средним показателем.

Баранова рассказала, что часто летальный исход наступает от инсультов, тромбозов и обострений хронических заболеваний. Это, по ее мнению, связано с COVID-19, в том числе с вариантом "Омикрон".